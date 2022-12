Auto in fuga rischia di investire studenti mentre attraversano: inseguimento e arresto a Monza

Un inseguimento pericoloso per le vie di Monza, con un'auto in fuga che per sfuggire ai carabinieri ha rischiato di investire un gruppo di studenti che stavano attraversando sulle strisce pedonali vicino a una scuola. E a rischiare di essere travolti dal mezzo fuori controllo sono stati anche gli stessi militari che si sono salvati dalla traiettoria della Golf nera rubata che aveva ingranato la retromarcia nel tentativo di travolgerli. E poi la corsa è continuata, tra semofori bruciati, tratti contromano, e pedoni - tra cui bambini - che hanno rischiato di essere investiti dal veicolo. Una sequenza da film che giovedì 1 dicembre si è conclusa con l'arresto di un uomo di 43 anni di origine moldava.

A riportare la notizia per primo è stato il Corriere della Sera. Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno quando una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Monza mentre era ferma a un semaforo all'altezza di viale Cesare Battisti ha notato una Golf nera con a bordo due uomini che hanno fin da subito destato sospetti: colletto della giacca alzato come a coprirsi il volto, coppola in testa e guanti neri indosso. E i militari hanno attivato i segnalatori per invitare il veicolo a fermarsi per un controllo. Ma la Golf ha proseguito dritto, scappando via ed è scattato l'inseguimento con la vettura che lungo via Boccaccio e viale Regina Margherita ha rischiato anche di investire alcuni studenti che stavano attraversando sulle strisce. Poi ha ingranato la retromarcia e ha provato a investire anche i carabinieri.

L'inseguimento è proseguito ancora per un po', con l'auto in fuga che ha imboccato alcuni tratti contromano, bruciato semafori per finire poi imbottigliata nel traffico. A quel punto i due uomini hanno abbandonato il mezzo e sono scesi, tentando di fuggire a piedi. Ma i carabinieri hanno bloccato e raggiunto uno dei due. Per il 43enne è scattato l'arresto. Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che la vettura era stata rubata solo qualche ora prima in un comune alle porte di Monza e il furto denunciato.