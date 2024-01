Il folle inseguimento di due ragazzini sulla Mercedes rubata: le immagini

Un inseguimento su un'auto rubata, in fuga sulle strade della città a folle velocità, con due minorenni a bordo. E nove chili di droga a casa.

Hanno capito di essere nei guai appena hanno visto che i carabinieri volevano fermarli per un controllo, così sono scappati. È nato un inseguimento, ma è terminato con uno schianto e con le manette. Due giovani di 17 e 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Cologno Monzese, alle porte di Monza, nella notte tra mercoledì e giovedì 18 gennaio ma la notizia è stata diffusa solo ieri.

Tutto è iniziato alle 3.40 della notte in via Roma quando una pattuglia dei carabinieri ha notato la Mercedes Classe A con a bordo due giovani. Appena la “gazzella” si è avvicinata all’auto il 17enne ha affondato il piede sull’acceleratore dando vita all’inseguimento. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno tallonato l’auto per oltre un chilometro e mezzo, fino all’incrocio tra via Risorgimento e via Carducci, dove la berlina si è schiantata contro un semaforo.

Durante i primi accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata qualche giorno prima. Non solo, addosso al 18enne sono stati trovati 4 grammi di hashish e 220 euro. Successivamente è scattata la perquisizione delle loro abitazioni. A casa del 17enne sono stati trovati 8,9 kg di hashish, mentre tra le cose del 18enne sono stati trovati 119 grammi di “fumo” e mille euro in contanti, oltre il materiale per il confezionamento delle dosi.

Per entrambi sono scattate le manette. Sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti e ricettazione (il minorenne anche per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato sanzionato per guida senza patente). L’auto rubata è stata restituita al proprietario.