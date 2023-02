Folle inseguimento in Brianza, auto si schianta e provoca incidente: uomo in fuga

Un inseguimento e una fuga terminata con un incidente e un tuffo nel fiume. E' di un sinistro con due veicoli incidentati e di un fuggitivo il bilancio dell'inseguimento andato in scena nella mattinata di mercoledì 8 febbraio a Barlassina.

Tutto è iniziato intorno alle 11 lungo la Milano-Meda quando i carabinieri si sono lanciati all'inseguimento di un veicolo che non si è fermato all'alt e ha proseguito la corsa lungo la superstrada fino a Barlassina. Qui, uscendo dalla superstrada, all'altezza di via Marconi, l'auto si è schiantata contro un veicolo che stava percorrendo il tratto, proveniente da Meda. Uno scontro frontale che ha costretto il fuggitivo ad abbandonare il veicolo mentre in via Marconi si precipitavano pattuglie dell'Arma, mezzi di soccorso del 118 e vigili del fuoco e a proseguire la corsa a piedi. Il fuggitivo, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe scavalcato una recinzione di una proprietà privata e poi avrebbe raggiunto il fiume Seveso, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le ricerche.

Illeso invece l'altro automobilista rimasto coinvolto dallo scontro, un 66enne soccorso in codice verde dal personale sanitario. A bordo del veicolo in fuga sarebbe stata trovata della droga.