"Non volevamo perdere la droga appena comprata": l'inseguimento e i 15 minuti di follia di due 50enni in Brianza

Un inseguimento durato un quarto d’ora e due uomini in fuga su una berlina scura, per sottrarsi al controllo della polizia. Due cinquantenni di Lazzate sono stati denunciati nei giorni scorsi dalla polizia provinciale al termine di una corsa che li aveva visti scappare da un posto di controllo a ridosso del parco delle Groane. I due, una volta fermati e identificati, avrebbero confessato agli agenti di essere fuggiti per evitare di perdere la droga poco prima acquistata che hanno lasciato cadere dal finestrino durante la fuga.

I fatti risalgono alla tarda mattinata di giovedì 12 ottobre e ha visto protagonista la polizia provinciale e la polizia locale di Meda fuori dal Parco delle Groane. Dopo 10-15 minuti di rincorsa il veicolo, che sfrecciava in modo spericolato, è stato raggiunto e fermato nei pressi di Cogliate, in via Monte Bianco. Durante un servizio gli agenti avevano notato un uomo uscire dal bosco e salire a bordo di una berlina scura, il cui conducente poi era ripartito immediatamente. Nonostante l’alt impartito quindi dai poliziotti intenzionati a svolgere un controllo, l’auto non si era fermata, iniziando anzi ad accelerare compiendo manovre spericolate e pericolose per gli altri utenti della strada, cercando di seminare i veicoli di servizio.

I due signori sono quindi stati denunciati all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

“Operazione di successo quindi quella dei due comandi di Polizia Provinciale e Locale di Meda, che avevano organizzato il servizio congiunto proprio concentrandosi sulla prevenzione della cessione di sostanze stupefacenti nelle aree di accesso al Parco delle Groane che ricadono nel comune di Cogliate, nell’ambito del Progetto Groane finanziato da Regione Lombardia” il commento soddisfatto che arriva dalla provincia di Monza e Brianza.