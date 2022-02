Con la droga in auto scappano e si schiantano: inseguimento da Fast&Furious in Brianza

Un inseguimento per le vie del quartiere, la Bmw che scappa dai carabinieri e si schianta contro un muretto. E mentre il conducente scende e scappa via, facendo perdere le proprie tracce nel dedalo dei palazzoni del Crocione di Seregno, un altro uomo viene bloccato e arrestato dopo aver colpito con un calcio un carabiniere.

Una scena alla "Fast & Furious" quella avvenuta nei giorni scorsi, in pieno giorno, quando una gazzella del Nucleo Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Seregno, durante un servizio di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato una Bmw - stesso modello e colore - che nei giorni scorsi era stata protagonista di più inseguimenti nei comuni di pertinenza della compagnia dei carabinieri di Desio.

I militari hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo ma all'alt anziché rallentare il conducente ha aumentato la velocità di marcia. Da via Bottego, l'inseguimento è proseguito lungo via Solferino dove la Bmw ha terminato la sua corsa tra le case popolari, finendo contro un marciapiede.

La fuga e l'arresto

Una volta scesi dal mezzo i due hanno cercato di fuggire a piedi e, mentre il conducente faceva perdere le proprie tracce tra i palazzoni popolari, il passeggero è stato bloccato in Via Meda. Si tratta di un uomo di 37 anni di origine marocchina che ha tentato in ogni modo di scappare spingendo uno dei carabinieri con forza contro il muro e sferrandogli un calcio. Poi è scattato l'arresto: il 37enne ha cercato di gettare qualcosa verso il giardino di una casa privata. Si trattava di quattro dosi di cocaina e altre quattro confezioni di polvere bianca gli sono state rintracciate addosso insieme a 150 euro.

L’uomo è stato è tratto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.