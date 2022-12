Inseguimento in centro Monza, spacciatore getta a terra la droga davanti alla polizia

Arresto e inseguimento in centro Monza per la polizia. Nella serata di giovedì 1 dicembre gli agenti della Squadra Volanti della questura di Monza durante un controllo in via Italia hanno notato un uomo, un 28enne di origine nigeriana, già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per droga e lo hanno fermato, chiedendo i documenti. Il ragazzo si è liberato di un involucro con all'interno 88,17 grammi di hashish e ha iniziato a correre per scappare dalla polizia.

Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo che è terminato poco dopo, all’altezza di via Spalto Piodo. Addosso al 28enne, durante la perquisizione, è stata trovata altra droga per un totale di 4 dosi di hashish e tre banconote da 50 euro.

Per il 28enne è scattato l'arresto: dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine dell’udienza di convalida dell'arresto venerdì mattina per il 28enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. "E' stato attivato l’Ufficio Immigrazione della Questura per l’adozione di tutti i provvedimenti relativi alla permanenza sul territorio italiano" specificano dalla questura.