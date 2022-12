I ladri "del parcheggio" in azione in Brianza: il furto e l'inseguimento

Avevano appena derubato una pensionata di 84 anni che aveva appena fatto la spesa ma sulla loro strada hanno trovato i carabinieri. E sono finiti in manette dopo un inseguimento. E' successo a Biassono nei giorni scorsi dove i militari della compagnia di Monza hanno fatto scattare le manette per due uomini di 48 anni di origine sudamericana che ora dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Tutto è cominciato con un'auto sospetta con due uomini a bordo che alla vista dei carabinieri, di passaggio a bordo di una pattuglia per un normale servizio di controllo del territorio, hanno abbassato la testa, quasi per nascondersi. I militari hanno azionato sirene e lampeggianti e intimato “l’alt” al veicolo ed è scattato l'inseguimento.

Nel tentativo di seminare i carabinieri, i fuggitivi si sono avventurati in pericolose manovre, invadendo le corsie di marcia opposte e mettendo in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti in strada. Poi la fuga è finita in un parcheggio dove i due hanno abbandonato l'auto decisi a proseguire la corsa a piedi ma sono stati fermati e bloccati.

Il furto nel parcheggio del supermercato

A bordo dell'auto dei due è stata trovata una borsa con all’interno i documenti di un’anziana signora che ricevuta la chiamata dei carabinieri ha spiegato loro di aver appena subito il furto della propria borsa, con all'interno portafogli, soldi e documenti d’identità. La donna, una pensionata del ’38, ha raccontato che poco prima, appena finito di fare la spesa, era stata avvicinata da un uomo che, senza farsi vedere in viso, le aveva bussato sul finestrino sinistro della propria automobile, catturando la sua attenzione. Nello stesso momento ha sentito lo sportello destro aprirsi e chiudersi velocemente. E la borsa che fino a poco prima era appoggiata sul sedile non c'era più.

Per i due uomini è scattato l'arresto in flagranza di reato per resistenza a un pubblico ufficiale. In seguito al giudizio direttissimo, il Tribunale di Monza ha disposto la misura degli arresti domiciliari per entrambi, che dovranno inoltre rispondere della ricettazione della borsa dell’anziana signora.