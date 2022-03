Il folle inseguimento fino a Milano dei due fidanzatini 15enni in fuga dai carabinieri

Inseguiti per 20 chilometri mentre sfrecciavano per le strade tra Cormano e Milano imboccando le vie contromano e ignorando i semafori rossi. Protagonisti del folle gesto due fidanzatini di 16 e 15 anni di Paderno Dugnano, che a bordo di una Citroen hanno letteralmente seminato il panico in città.

Il filmato integrale dell'inseguimento, risalente al 23 giugno 2020 e realizzato da una videocamera a bordo della vettura dei carabinieri, è stato messo in rete sul profilo Facebook Appuntato. La fuga dei due giovani è terminata nei pressi della Stazione Centrale, dove sono stati infine fermati dalla stessa pattuglia che li aveva inseguiti per oltre un quarto d'ora.