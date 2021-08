In moto, all'una, con maglioni e giubbotti invernali: scatta l'inseguimento

Due uomini in fuga in moto: uno preso. I carabinieri insospettiti dall'abbigliamento

Traditi dall'abbigliamento, "eccessivo" anche per i più freddolosi. Un uomo di 42 anni, un italiano pregiudicato, è stato arrestato martedì pomeriggio - mentre il suo complice è ricercato - con le accuse di evasione e ricettazione al termine di un inseguimento nato proprio "per colpa" dei vestiti indossati dai due.

I guai per loro sono iniziati verso le 13.40 in viale Borromeo a Cormano, dove - mentre si trovavano a bordo di una motocicletta - hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri. I militari non hanno potuto fare a meno di notare che tanto il guidatore quanto il passeggero indossavano degli abiti palesemente invernali, nonostante il termometro segnasse oltre trenta gradi. A quel punto, gli uomini del Radiomobile hanno fatto inversione e cercato di bloccare i due, che invece per tutta risposta si sono dati alla fuga dando vita a un inseguimento. La loro corsa è finita a Bresso, nel parco della pace, dove hanno abbandonato la motocicletta e hanno provato a scappare a piedi.

Mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce, il 42enne è stato raggiunto e bloccato. Una volta identificato, i carabinieri hanno scoperto che era uscito dal carcere a maggio ed era stato sottoposto alla sorveglianza speciale, che però era stata più volte "ignorata" tanto che era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dal 4 agosto scorso, però, si era reso irreperabile ed era quindi a tutti gli effetti ricercato.

La moto, invece, è risultata rubata un'ora prima a Milano ed è stata restituita al proprietario, che aveva presentato denuncia alla stazione carabinieri Duomo. I militari, al termine dell'inseguimento, hanno sequestrato due caschi, uno "spadino" usato per forzare i cilindri dei veicoli e un cellulare. Agli investigatori - che stanno già stringendo il cerchio attorno al secondo uomo - il compito di capire perché i due indossassero vestiti invernali, come se avessero qualcosa da nascondere che magari stavano trasportando in moto.