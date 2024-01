Scappa dalla polizia, inseguimento in Brianza: denunciato 29enne senza patente

Un inseguimento iniziato a Limbiate e terminato a Varedo, una denuncia e una multa per incauto affidamento.

Nella mattinata di martedì 9 gennaio a Bovisio Masciago verso le ore 10:30 una pattuglia del Pronto Intervento della polizia locale, durante un posto di controllo in Via Monza, ha intimato l'alt al conducente di un'utilitaria. L'uomo però non si è fermato e ha continuato a guidare, scappando dalla polizia.

Ne è scaturito un inseguimento, terminato poi nel comune di Varedo. Qui l'uomo, pluripregiudicato per diversi reati, è stato fermato e dagli accertamenti è emerso che stava guidando il mezzo senza aver mai conseguito la patente. E solo qualche mese fa, a Milano, era stato pizzicato ancora una volta a guidare senza patente. Per il 29enne è scattata anche una denuncia a piede libero per il reato di guida recidiva senza patente e l'auto è stata sottoposta a sequestro. La proprietaria dell'auto, presente a bordo, è stata sanzionata per aver incautamente affidato la guida del veicolo ad una persona priva di patente.

Si tratta già del secondo caso di guida senza patente accertato dalla polizia Locale di Bovisio Masciago in questi primissimi giorni del 2024 durante i consueti controlli quotidiani sul territorio comunale.