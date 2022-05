La folle fuga del 50enne (al volante dopo aver assunto cocaina) che sperona l'auto della polizia

Si è messo al volante dopo aver assunto cocaina (come lui stesso ammetterà davanti agli agenti, rifiutandosi anche di sottoporsi all'accertamento tossicologico) e quando ha trovato sulla sua strada una pattuglia della polizia locale impegnata in un posto di controllo che gli ha intimato l'alt, è scappato via. Ed è scattato l'inseguimento.

E' successo in pieno giorno, a Cantù, nel Comasco, alle porte della Brianza. Nella mattinata del 12 maggio, intorno alle 11.30, in via Giovanni da Cermenate, gli agenti hanno fermato una Fiat Punto bianca. L'uomo al volante, un 51enne di Seregno, non si è fermato ed è fuggito. All'inseguimento dell'auto si è subito lanciata la pattuglia e durante la fuga non sono mancate manovre azzardate con il 51enne che ha tentato di speronare l'auto della polizia locale. Il veicolo è stato poi bloccato, in condizioni di sicurezza, in via Milano. L'uomo è stato accompagnato in comando e identificato: si tratta di un italiano, classe ’71, residente a Seregno. Durante la perquisizione dell'auto sono state trovate modiche quantità di cocaina ma all'invito di sottoporsi al test tossicologico l'uomo ha rifiutato e ha ammesso subito di averne fatto uso.

È stato quindi denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, oltre che segnalato alla prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.