L'auto senza nessuno a bordo attraversa il passaggio a livello: inseguimento e arresto

L'inseguimento per le vie della città, il passaggio a livello con le sbarre abbassate e l'auto senza nessuno a bordo che abbatte le barriere e prosegue la marcia avanzando pericolosamente da sola. Sono le sequenze di un arresto effettuato in Brianza che sembra la sceneggiatura di un film

L'eroina nel riso e la fuga

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Desio hanno arrestato un uomo di 35 anni di Bovisio Masciago, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un pericoloso inseguimento. Durante un servizio di controllo, una delle sere trascorse, intorno alle 23, una pattuglia dei carabinieri ha notato un’auto sospetta aggirarsi per le vie di Cesano Maderno, con a bordo solo il conducente.

All'alt della gazzella l'uomo anziché fermarsi ha proseguito la marcia e ha accelerato, cercando di seminare i carabinieri. Dal finestrino dell'auto in fuga è volata fuori una confezione di riso con all'interno nascosto mezzo chilo di eroina, poi recuperato dai militari.

L'auto che abbatte il passaggio a livello

Durante la fuga l’auto, si è ritrovata davanti a un passaggio a livello con le sbarre già abbassate e, nonostante la possibilità che stesse per arrivare il treno, il 35enne è sceso dal mezzo e ha continuato a correre a piedi. L'auto, rimasta accessa e con il cambio automatico, ha proseguito la marcia, abbattendo le sbarre rischiando di investire anche lo stesso 35enne.

E' stato a quel punto che i militari lo hanno raggiunto e arrestato. L’uomo, tra l’altro già sottoposto all’affidamento in prova per una precedente condanna per traffico di stupefacenti, ora è in carcere a Monza in attesa di essere interrogato.