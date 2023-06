Guida ubriaco contromano, dopo l'inseguimento si addormenta al volante davanti alla polizia

Guidava a zig zag, a fari spenti, nella notte. E contromano.

Gli agenti della polizia locale di Seregno nella nottata di sabato 10 giugno non hanno potuto fare a meno di notare quel veicolo controsenso in via Wagner. Ed è scattato l'inseguimento. Durante la folle fuga la vettura ha anche bruciato un semaforo rosso. Il conducente è stato poi raggiunto e bloccato e sottoposto al test dell'etilometro.

L'uomo, un cittadino residente a Giussano, classe 1972, è risultato positivo e mentre gli agenti gli controllavano i documenti, si è addormentato. In corpo aveva alcol per 3 g/l, un valore 6 volte oltre il tasso previsto. E' scattato il sequestro amministrativo del veicolo e una denuncia per guida in stato di ebbrezza in stato di libertà.

Una volta in comando il 49enne poi ha iniziato a ballare da solo nei corridoi. Sul conto dell'uomo è emerso che da poco gli era stata restituita la patente, ritirata, sempre per guida in stato di ebbrezza, due anni fa quando era stato fermato con tasso superiore a 4 g/l. Il giorno prima aveva causato sinistro stradale alla una di notte.