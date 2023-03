Inseguimento e incidente in Brianza, fugge all'alt poi si schianta contro due auto e scappa a piedi

Un inseguimento di diversi chilometri, da Limbiate a varedo, terminato con un incidente. Momenti di tensione in Brianza nella giornata di venerdì 24 marzo quando una Volkswagen T-Roc con al colante un uomo ha forzato un posto di blocco dei carabinieri a Limbiate, senza fermarsi all'alt. E' scattato l'inseguimento con la gazzella dell'Arma che si è messa sulle tracce del fuggitivo.

Una corsa che è proseguita per diversi chilometri fino a che a Varedo l'auto, dopo aver percorso via Umberto I, ha imboccato una traversa e ha terminato la corsa in via Trento e Trieste dove si è scontrata con due auto in sosta. A mettere fine all'insegimento è stato un incidente di fronte al quale però il conducente non si è dato per vinto e ha proseguito la fuga a piedi, abbandonando la vettura. L'uomo, per il momento, è riuscito a far perdere le proprie tracce ma sono in corso le indagini per l'identificazione. Il mezzo, secondo i primi accertamenti effettuati, risulta in regola e l'auto non sarebbe stata rubata.