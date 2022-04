A tutta velocità lungo il vialone: fermato prende a calci i poliziotti

Aveva scambiato il vialone per il circuito del vicino Autodromomo, sfuggendo anche alle volanti della polizia di stato che su segnalazione della centrale operativa stavano provando a fermarlo. Ma alla fine per l'autista, un 51enne già noto alle forze dell'ordine, non c'è stato scampo.

Il fatto è accaduto ieri sera, lunedì 4 aprile, poco prima della mezzanotte. Dalla centrale operativa la segnalazione della presenza di una Ford Fiesta che stava scorrazzando a tutta velocità lungo viale Cesare Battisti, tentando di speronare le auto in transito. Gli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – Squadra volanti, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio monzese insiene agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine, dopo aver intercettato l'auto hanno cercato di bloccarla. L'auto è stata fermata al Rondò dei Pini ma, come riferiscono gli inquirenti, l'autista non si sarebbe arreso e dopo aver urtato le auto della polizia ha colpito gli agenti con calci e pugni. Alcuni agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

I danni all'auto della polizia (Foto Bennati)

L'uomo, come riferisce la questura di Monza, era in evidente stato di ebbrezza. È stato sottoposto all'alcoltest e i livelli erano ben sopra al limite consentito dalla legge. L'uomo è stato quindi trasferito in questura dove la Divisione Anticrimine ha avviato il procedimento amministrativo per "l’emissione della misura di prevenzione dell’Avviso Orale, volta a stimolare nell’uomo l’assunzione di uno stile di condotta rispettoso delle regole di civile convivenza nonché delle norme dell’ordinamento giuridico, riducendo il rischio che possa tornare a tenere comportamenti pericolosi come quelli descritti", spiegano dalla questura.