Inseguimento a folle velocità per la Brianza: auto in fuga contromano sfiora i pedoni

L'insgeuimento, la spericolata fuga e poi la corsa a piedi, dopo aver abbandonato la vettura in una strada chiusa perchè non poteva più sfrecciare oltre. E infine la denuncia e i guai. I carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno identificato e denunciato l’uomo che nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, non si era fermato a un posto di controllo a Correzzana ed era fuggitoa bordo di un'Audi A3.

Si tratta di un 34enne di origini marocchine, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti che era al volante senza nemmeno essere in possesso della patente di guida. L'inseguimento, iniziato in Brianza è poi terminato nel lecchese, con oltre trenta chilometri di una folle e spericolata fuga. A Besana in Brianza la vettura aveva infine imboccato una strada a fondo cieco bloccata da due dissuasori stradali in pietra e qui il fuggitivo non aveva potuto fare altro che abbandonare il mezzo e proseguire la corsa a piedi facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia.

Durante la fuga il 34enne, incurante dell’intenso traffico, con pericolosissime manovre aveva percorso strade anche in contromano sfiorando pedoni. Addirittura in piazza Mazzini di Casatenovo, aveva quasi travolto una pattuglia della polizia locale che aveva tentato di fermarlo.

"Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri dopo il ritrovamento dell’auto hanno permesso raccogliere gravi e concordanti indizi di reità sull’indagato identificato quale uomo alla guida dell’Audi A3 che è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente" spiegano dal comando provinciale di Monza e Brianza.

A bordo dell'auto sono state trovate tracce di cocaina e forse proprio la presenza di droga a bordo del mezzo, alla luce dei precedenti penali dell'uomo, potrebbe essere stata la ragione che lo avrebbe indotto alla fuga e alla decisione di sottrarsi al controllo.