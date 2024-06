Fugge dalla polizia poi cade: inseguimento e incidente all'incrocio

L'alt della polizia locale a un incrocio, la moto che non si ferma e prosegue dritto e l'inseguimento. Poi la caduta a terra, pochi metri più avanti, con l'uomo che si è rialzato e ha cercato di proseguire la fuga a piedi ma è stato bloccato e fermato dagli agenti della polizia locale.

La scena, giovedì pomeriggio, è avvenuta sotto gli occhi di numerosi automobilisti e passanti: erano da poco passate le 18.30, piena ora del rientro lungo viale Lombardia, una delle arterie più affollate della cittadina.

L'inseguimento e la caduta

L'uomo è stato notato dalla polizia locale che gli avrebbe intimato l'alt per un controllo stradale mentre era a bordo della sua Honda all'intersezione tra via San Maurizio al Lambro e via San Carlo. Ma anzichè fermarsi, il motociclista ha continuato la corsa, dirigendosi verso viale Lombardia. Ed è scattato l'inseguimento che è terminato pochi metri più avanti, a Moncucco. L'uomo, all'altezza di viale Lombardia è caduto ed è stato fermato dagli agenti.

"A carico del conducente 50enne residente nel milanese sono in corso accertamenti sia in ambito penale che amministrativo" fanno sapere dal comando di polizia locale.