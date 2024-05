Non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento sulla superstrada: fa un incidente e scappa

Inseguimento e incidente. Serata movimentata in Brianza lungo la SS35 lunedì 20 maggio. Secondo quanto ricostruito una pattuglia della Sottosezione di polizia stradale di Busto Arsizio si è messa all'inseguimento di un veicolo nel tratto, dopo aver intimato l'alt al mezzo che anzichè arrestare la marcia ha proseguito la corsa.

Il veicolo poi, continuando a viaggiare, ha perso il controllo, schiantandosi. Un incidente in autonomia che ha coinvolto le due persone che erano a bordo del mezzo. Il conducente è sceso dal veicolo e ha iniziato a scappare via, proseguendo la fuga a piedi, scappando via in direzione di Barlassina. Ma è stato raggiunto e fermato in via Parini dagli agenti che lo hanno arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 28enne di origine marocchina, in regola con i documenti e con diversi precedenti alle spalle.

A bordo dell'auto invece è rimasta una seconda persona che è stata soccorsa dagli agenti e dal personale sanitario giunto sulla Nazionale dei Giovi con un'ambulanza in codice verde.