La fuga a 100 km/h, dalla guida contromano agli incidenti: multe per 4mila euro

Una folle fuga a cento chilometri orari tra le strade di Limbiate, imboccando alcuni tratti contromano sotto la pioggia battente e arrivando anche a schiantarsi contro due auto che stavano percorrendo le medesime arterie. E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì quando la polizia locale di Limbiate intorno alle 18.20 ha intimato l'alt a un automobilista al volante di una Volkswagen Polo all'altezza di via Corinna Bruni. Per l'uomo, intercettato successivamente, è scattata una denuncia e il ritiro della patente da cui sono stati decurtati ben 127 punti: più di venti le multe accumulate per un totale di 4mila euro.

L'inseguimento e la folle fuga (con incidenti)

Dopo l'alt intimato dalla pattuglia l'uomo ha proseguito la corsa, accelerando. Ed è scattato l'inseguimento che ha interessato diversi chilomentri nel centro abitato a 100km/h nelle frazioni di Pinzano e Villaggio Giovi. Durante la fuga il conducente - 35 anni, cittadino ucraino - ha commesso una serie di gravi e pericolose manovre con violazioni al codice della strada. In via Volta, all'altezza dell'incrocio con via 8 Marzo la Polo si è anche schiantata contro altri due veicoli che viaggiavano nel tratto. Una volta in via Alberto da Giussano è stato bloccato e accompagnato in comando per l'identificazione: il 35enne è risultato essere sprovvisto di copertura assicurativa.

Per l'uomo è scattata una denuncia e il ritiro (e sospensione) della patente di guida. Ammonta a circa 4mila euro il totale delle 23 sanzioni che gli sono state comminate per le violazioni con 127 punti della patente decurtati.