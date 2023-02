L'auto imbottita di cocaina e il folle inseguimento in Brianza: caccia al fuggitivo

Un inseguimento e una fuga terminata con un incidente e la fuga nel fiume. Mattinata movimentata quella di mercoledì 8 febbraio a Barlassina dove con un violento frontale si è concluso un inseguimento iniziato qualche chilometro prima, a Varedo dove una Hyndai è scappata all'alt di una pattuglia dei carabinieri.

Tutto è iniziato intorno alle 11 lungo la Milano-Meda quando i militari della compagnia di Desio si sono lanciati all'inseguimento di un veicolo lungo la superstrada fino a Barlassina. Qui il mezzo è uscito dalla superstrada, all'altezza di via Marconi, imboccando il tratto contromano e l'auto si è schiantata contro un veicolo che stava arrivando dalla direzione opposta. Uno scontro frontale che ha costretto il fuggitivo ad abbandonare il veicolo mentre in via Marconi si precipitavano pattuglie dell'Arma, i mezzi di soccorso del 118 e vigili del fuoco. L'uomo in fuga ha proseguito la corsa a piedi riuscendo a scavalcare una recinzione di una proprietà privata, raggiungendo poi il fiume Seveso dove ha fatto perdere le proprie tracce. Per riuscire a evitare l'impatto anche l'automobilista dell'altro mezzo, al volante di una Peugeot, ha abbandonato il veicolo e si è lanciato fuori dal mezzo riuscendo a uscire quasi illeso dallo scontro. Il 66enne è stato soccorso e trasferito in codice verde da una ambulanza in ospedale.

A bordo del veicolo in fuga sono stati trovati alcuni telefoni cellulari e involucri contenenti droga: circa 80 grammi di cocaina in tutto, forse pronti a finire sulle piazze di spaccio della Brianza.