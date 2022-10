Perché a Monza è stato interrotto il consiglio comunale

Momenti di tensione durante il consiglio comunale di Monza. Ieri sera, lunedì 10 ottobre, la presidente Cherubina Bertola ha dovuto interrompere la discussione. Durante la fase preliminare il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) stava intervenendo quando si è scatenata una discussione con il vicesindaco Egidio Longoni. I toni si sono alzati: Longoni fuori microfono avrebbe detto al collega d'aula "Tu sei imbarazzante". Il consigliere di opposizione ha ribattuto.

La presidente ha quindi interrotto il consiglio comunale per alcuni minuti, per cercare di stemperare gli animi. Poi una volta ripresi i lavori ha ricordato che "La passione è indice di interesse, di partecipazione e non mi sento di richiamare nessuno al venir meno alla passione e all'interesse che mette nei propri interventi. Deve esserci però un confronto chiaro, dove i toni non si alzino troppo. Le persone che ci seguono devono comprendere e non si devono disinnamorare del confronto politico".

Il consigliere Paolo Piffer però non ci sta. "La violenza verbale e l'assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni dovrebbero preoccupare tutti i cittadini monzesi, non solo quelli di minoranza - ha dichiarato il capogruppo di Civicamente nella nota ufficiale -. Non sono solito chiedere le dimissioni degli assessori, ma chi non è in grado di controllare le proprie emozioni e non è in grado di mantenere un comportamento civile, non dovrebbe ricoprire certi ruoli di responsabilità".

Piffer ha bocciato anche l'intervento della presidente Bertola. "La presidente la chiama 'passione' e decide di non richiamare nessuno - conclude -. Sempre peggio. È presidente da pochi mesi e ha già dimostrato di avere qualche difficoltà a mantenersi neutrale e a tutelare ogni consigliere, anche quelli di minoranza. Un partito davvero 'democratico'".