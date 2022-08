Il comune resta al buio per una notte intera: "possibili interruzioni, anche ripetute"

La città si potrebbe "spegnere" per una notte intera. RetiPiù ha comunicato che a Seregno il gestore della rete di trasmissione nazionale Terna, per esigenze tecniche, nella notte tra il 5 e il 6 agosto dovrà interrompere la connessione in Alta Tensione tra la rete cittadina e quella nazionale.

"Questo comporterà, dalle ore 23.30 del 5 agosto alle ore 05.30 del 6 agosto, possibili interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, che potrebbero interessare l’intera rete di distribuzione cittadina. L'erogazione di energia elettrica, a seguito di manovre tecniche, potrà essere ripristinata e sospesa anche più volte nel periodo indicato" spiegano dal municipio.

"Si invitano gli utenti ad evitare l’utilizzo di ascensori ed a porre particolare attenzione nell’uso delle apparecchiature elettriche (televisori, personal computer, lavastoviglie, macchinari ecc.) Segnaliamo che l’erogazione di energia elettrica, a seguito di manovre tecniche, potrà essere ripristinata e sospesa anche più volte nel periodo indicato" spiegano da RetiPiù.