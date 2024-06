Notte di sirene in Brianza tra incidenti, aggressioni e soccorsi a persone ubriache

Quella appena trascorsa è stata una notte di intenso lavoro per i soccorritori. Tante le chiamate al 118 per incidenti stradali, persone aggredite e ubriache.

I primi interventi nella serata di sabato 1 giugno. Alle 21 a Triuggio sono stati allertati i soccorsi per un'aggressione nella quale era rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri. Fortunatamente le condizioni del giovane erano meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il 26enne è stato trasferito all’ospedale di Carate per gli accertamenti del caso.

Sempre intorno alle 21 a Concorezzo un’altra aggressione in via Monza, lungo la Sp2. Coinvolta una ragazza di 21 anni. Sul posto è stata inviata un’ambulanza in codice giallo. La giovane è stata poi trasferita all’ospedale di Vimercate in codice verde. E nella tarda serata di sabato ancora un evento violento, questa volta a Monza. Poco dopo le 23.30 sono stati allertati i soccorsi in via Borgazzi. Coinvolta una donna di 39 anni. Sul posto l’ambulanza in codice giallo e gli agenti della questura di Monza. La donna è stata trasferita al San Gerardo in codice verde per gli accertamenti del caso.

Nella notte di domenica 2 giugno sono stati diversi gli interventi anche per soccorrere persone ubriache. Poco dopo la 1.30 il primo intervento a Giussano in via Cavera: coinvolto un 19enne. L’ambulanza è giunta in codice giallo ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Alla stessa ora un altro intervento per intossicazione etilica a Monza, in via Bergamo, per una donna di 64 anni ma anche in questo caso non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Verso le 2.30 ancora una richiesta di intervento per una persona ubriaca. L’ambulanza si è precipitata a Seregno in via Trabattoni per soccorrere un ragazzo di 18 anni. Il giovane è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio. Alle 3.15 ancora sirene per una persona che aveva alzato troppo il gomito. I soccorritori si sono precipitati a Mezzago in via Concordia: coinvolto un 22enne che è stato trasferito all’ospedale di Vimercate in codice verde.

Poco dopo le 3 grave incidente stradale in Valassina nel tratto tra Desio San Giorgio e Desio Nord. L’automobilista, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Sono stati inviati i soccorsi in codice rosso, sul posto anche i vigili del fuoco. Non è stato però necessario il trasporto della persona coinvolta, un uomo di 38 anni, in ospedale. Infine poco prima delle 4 in A4 nel tratto tra Burago e Vimercate Sud c’è stato un incidente stradale dove è rimasta coinvolta una ragazza di 20 anni. La giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Vimercate.