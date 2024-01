Serata troppo alcolica, diverse le chiamate al 118

Diversi interventi nella notte in Brianza per intossicazione etilica.

È il bilancio della notte di venerdì 12 gennaio fornito dalla Agenzia regionale emergenza urgenza. Alle 3 un'ambulanza è giunta a Varedo, in un locale sulla circonvallazione della Strada statale 527, per assistere un uomo di 39 anni che ha accusato un malore per aver bevuto troppo. I sanitari ne hanno disposto il trasporto all'ospedale San Gerardo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desio.

Eccessiva assunzione di alcool anche per una donna di 40 anni. È successo poco dopo le 3 a Brugherio. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio.. Anche in questo caso, dopo averne constatato l'intossicazione da alcool i sanitari hanno disposto il trasporto della donna all'ospedale San Gerardo, in codice verde.

Un'altra persona si è infine sentita male per aver bevuto troppo a Monza, in viale Libertà. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Monza.