Sirene in Brianza: notte di interventi per soccorrere persone ubriache

Una notte di lavoro per i soccorritori del 118 impegnati in numerosi interventi per chiamate per persone ubriache.

La prima chiamata poco dopo la mezzanotte di domenica 16 giugno a Monza per soccorrere in via Lario una persona che aveva alzato troppo il gomito. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono partiti i soccorsi in codice verde per un 49enne. Non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Poco prima della una ancora un intervento a Monza, in via Cavallotti, ancora per colpa dell’alcol. A stare un uomo di cui però non è stata riferita l’età. Sul posto l’ambulanza in codice giallo.

Alle 3.15 ancora un’intossicazione etilica, questa volta a Bovisio Masciago. A star male per l’abuso di alcol una persona di 25 anni. I soccorritori sono giunti sul posto in codice verde e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

L’ultimo intervento poco prima delle 4 a Brugherio, per soccorrere un 23enne che si era sentito male in viale Europa. Anche in questo caso non è stato necessario il trasferimento in ospedale.