Come Monza punta a risparmiare sui consumi nelle scuole e negli edifici pubblici

Sostenibilità, efficienza e riduzione dei consumi. Questi gli obiettivi del maxi piano di riqualificazione degli impianti termici avviato dal comune di Monza. Gli interventi, concordati con Siriam Veolia, ammontano a un valore complessivo di 3,1 milioni di euro. Sono in programma interventi di riqualificazione per 17 centrali termiche; la realizzazione di isolamento termico di sottotetti su 13 edifici (pari a 9.900 mq); la sostituzione o adeguamento del sistema di telecontrollo su 105 edifici (con oltre 2.300 punti telecontrollati); l’installazione di oltre 800 valvole termostatiche.

Lavori nelle scuole

La riqualificazione energetica di 17 centrali termiche riguarda anche le scuole elementari Munari, Volta, S. Alessandro, Zara, Alfieri, Anzani, Masih; nido e materna Modigliani e S. Fruttuoso; le scuole medie Sabin e Bonatti. Interessato inoltre il Palazzo Municipale, il centro diurno ergoterapico, la sede del settore strade, la biblioteca Cederna e gli alloggi comunali di via Giotto 12. Serviranno sei anni, a intervento concluso, per ridurre del 25% il consumo di energia attuale, con un beneficio ambientale misurabile in 2950 tonnellate di CO2 risparmiate, equivalenti a circa 1400 auto all’anno in meno nella città di Monza. “Siamo orgogliosi di supportare e affiancare il Comune di Monza nella riqualificazione energetica e nella gestione degli impianti di 105 edifici di rilevanza strategica, tra cui scuole, asili, la sede del Municipio e la Biblioteca”, ha sottolineato Marco Decio, Direttore UdB Nord Ovest Siram Veolia.

“I prossimi mesi saranno fondamentali per avviare, di concerto con l’Amministrazione locale, un percorso virtuoso che, secondo le stime, permetterà al Comune di ridurre i consumi energetici fino al 25% entro i prossimi sei anni. Una sfida che Siram Veolia è pronta ad affrontare, assicurando al tempo stesso sicurezza e continuità dei servizi per i cittadini”. Da qualche anno nelle scuole monzesi è stato avviato anche un programma di relamping all’interno degli edifici scolastici che prevede l’installazione di illuminazione a led con regolazione automatica. Gli interventi, finanziati con fondi statali, sono già stati completati nelle scuole Andersen, Volta, Alfieri e nido San Rocco e sono attualmente in corso alla scuola Raiberti, con investimenti pari a 210.000 euro l’anno.

Gli altri interventi per il risparmio energetico a Monza

Oltre all’obbligo di una temperatura massima negli uffici pubblici pari a 19 gradi, introdotta per decreto, il Comune installerà nelle prossime settimane i temporizzatori per l’illuminazione negli spazi comuni (atri, scaloni e corridoi); provvederà a disattivare gli impianti a pompa di calore nel palazzo municipale e nelle sedi ove non siano l’unica fonte di riscaldamento in funzione; ridurrà il tempo di accensione delle lampade attorno al palazzo durante le sedute di Consiglio Comunale.

Interventi più strutturali in tema di efficientamento energetico sono in programma grazie all’attivazione dei progetti finanziati con i fondi PNRR e che riguardano interi edifici saranno al centro di riqualificazioni edilizie integrate. Tra questi le scuole del quartiere San Rocco e gli alloggi comunali in via Bramante da Urbino.