Intervento record di 10 ore al San Gerardo per asportare due tumori, in contemporanea. Uno dopo l’altro, senza svegliare la paziente dall’anestesia. In sala operatoria è entrata una signora di 66 anni che alla fine del mese febbraio si era presentata presso gli ambulatori di Chirurgia maxillo facciale per la presenza di una neoformazione a livello della lingua. E poche settimane prima le era già stata diagnosticata una neoplasia mammaria per cui era stato programmato un intervento chirurgico presso un altro nosocomio.

“Durante la visita specialistica maxillo facciale, la neoformazione alla lingua è apparsa sospetta per cui l’équipe si è subito attivata per raggiungere tempestivamente una diagnosi della lesione che si è confermata essere un’altra grave neoplasia maligna” spiegano dall’ospedale monzese. Di fronte alla presenza di due importanti patologie oncologiche, grazie ad un delicato e coordinato lavoro multidisciplinare che ha coinvolto chirurghi, anestesisti e infermieri, la signora è stata sottoposta ad un intervento chirurgico congiunto di senologia e chirurgia maxillo-facciale, della durata di dieci ore, che ha permesso di curare tempestivamente e in maniera ottimale entrambe le neoplasie. E ora la donna è a casa, dopo un delicato decorso postoperatorio privo di complicanze.

Il doppio intervento da 10 ore

“Gli specialisti delle due équipe, coordinati dal professor Davide Sozzi, Direttore della Struttura complessa Maxillo facciale e dal dottor Riccardo Giovanazzi, Direttore della Struttura complessa di Chirurgia senologica, hanno dovuto risolvere le difficoltà che due interventi sincroni ponevano, come il prelievo dei tessuti per riparare con un lembo rivascolarizzato la zona rimossa per il tumore della lingua senza compromettere l’eseguibilità di asportazione del tumore della mammella” specificano dalla struttura ospedaliera, rimarcando la straordinarietà dell’intervento per cui i professionisti hanno dovuto operare in contemporanea su mammella, testa e sito di prelievo del lembo ricostruttivo per la lingua, riducendo i tempi operatori complessivi e di ospedalizzazione.

“Questa è la capacità dei medici del San Gerardo: integrare capacità e competenze e lavorare insieme per risolvere problemi diversi” hanno sottolineato all’unisono i due chirurghi.