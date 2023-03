Serate alcoliche in Brianza: 2 ragazzi finiscono in ospedale

Sirene in Brianza per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito. Questa notte, sabato 4 marzo, sono stati 4 gli interventi dei soccorritori del 118 per episodi di intossicazione etilica.

Il primo caso a Monza, 20 minuti dopo la mezzanotte. I soccorsi in via Marsala per una donna di cui non è stata resa nota l’età, soccorsa per intossicazione etilica. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

Alle 2.50 un altro intervento. Questa volta a Seregno in via Cairoli per un ragazzo di 33 anni. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono partiti i soccorsi in codice rosso. I soccorritori giunti sul posto fortunatamente hanno constatato che le condizioni del giovane erano meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Desio.

Ancora un altro intervento a Seregno. Alle 3.19 in via Garibaldi. Ancora un’intossicazione etilica per un uomo di cui non è stata riferita l’età. I soccorritori sono giunti sul posto in codice giallo, ma l’uomo non è stato trasportato in ospedale.

L’ultimo intervento sempre a Seregno, alle 5.20, in via Medici. Sempre a causa di un’intossicazione etilica. A stare male un giovane di 34 anni. L’ambulanza è giunta sul posto in codice giallo e il 34enne è stato poi trasferito (in codice verde) all’ospedale di Desio.