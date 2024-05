Beve troppo alcol e rischia di morire: portato al San Gerardo in codice rosso

Sono ancora poche le informazioni in merito ma da come segnalato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) oggi sabato 25 maggio poco prima delle 18, una persona ha rischiato la vita a causa di un'intossicazione etilica. L'ambulanza è arrivata a sirene spiegate, insieme all'auto medica, in via Origo a Lissone dove la persona in difficoltà è stata prima stabilizzata sul posto e poi trasportata, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo. Non sono state rese note le sue generalità, ma le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto anche i carabinieri e la polizia Locale.

In aggionamento.