Una notte di sirene: tanti interventi per intossicazioni etiliche

Una notte di intenso lavoro per gli operatori del 118. Ben 6 gli interventi per intossicazione etilica che nella notte di giovedì 24 agosto hanno richiesto l’intervento degli operatori.

Come riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state numerose in poche ore le chiamate al centralino per soccorrere persone che avevano bevuto troppo. Il primo intervento poco dopo la mezzanotte con l’invio ad Usmate Velate delle ambulanze in codice giallo per soccorre due 18enni poi trasferiti, sempre in codice giallo, all’ospedale di Vimercate.Alla 1.30 l’invio delle ambulanze a Vimercate, in piazza Castellana, per soccorrere due persone (una donna di 46 anni e un uomo di 63 anni) sempre per intossicazione etilica. I due sono stati poi trasferiti in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Poco prima delle 2 gli operatori si sono recati a Seregno, in via Ripamonti, dove erano stati allertati i soccorsi per un uomo di 36 anni che aveva bevuto troppo. Per lui non è stato necessario il trasferimento in ospedale. L’ultimo intervento ad Albiate quando intorno alle 2.15 gli operatori del 118 si sono precipitati in via Gorizia per soccorrere un ragazzo di 21 anni. Il giovane è poi stato trasferito in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.