Investe donna mentre attraversa la strada poi scappa e si inventa il furto dell'auto

Il Suv che investe una donna mentre attraversa la strada, sulle strisce pedonali, e poi si allontana. Lasciando la vittima, ferita, a terra. Senza chiamare i soccorsi.

In seguito all'incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì a Lissone, il pirata della strada è stato rintracciato e denunciato nel giro di poche ore dai carabinieri della compagnia di Desio che hanno subito avviato le indagini per risalire all'identità del responsabile.

Pirata della strada investe donna e scappa

L'investimento è avvenuto poco dopo le 7 di giovedì 6 maggio in via Sant'Agnese. Il Suv scuro ha travolto la donna e poi si è allontanato, senza allertare i soccorsi o prestare le prime cure alla signora ferita. Sul posto insieme ai sanitari del 118 intervenuti con un'automedica e un'ambulanza in codice giallo sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno avviato le indagini. Insieme alle prime informazioni raccolte da varie testimonianze è stato prezioso il contributo delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona che hanno permesso grazie al modello dell'auto in fuga - indicata come un Suv- e al colore di recuperare l'intero numero di targa.

Scappa e va a denunciare il furto dell'auto

Mentre i carabinieri erano già sulle sue tracce l'uomo però ha cercato di crearsi un alibi e di sviare le indagini, allontanando i sospetti. E così giovedì pomeriggio, a poche ore dal sinistro, si è presentato presso la stazione dei carabinieri di Melzo, nel Milanese, per denunciare il furto del veicolo che solo poco prima guidava e con cui avrebbe investito la donna.

Il conducente, un 30enne di origine turca, messo alle strette alla fine ha confessato di essere l'uomo al volante del mezzo e di aver simulato il furto. Davanti ai carabinieri ha spiegato di aver avuto paura e di essere quindi scappato. Per il 30enne è scattata una denuncia per omissione di soccorso e il ritiro della patente di guida.