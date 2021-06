Cerca di investire l'ex moglie e lei finisce in ospedale: arrestato 55enne a Monza

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti. La donna aveva presentato diverse denunce negli anni

Sei anni di minacce, maltrattamenti e pedinamenti sotto casa fino al tentativo di investimento, avvenuto poco più di una settimana fa. E poi l'arresto, con l'accelerazione di un procedimento penale aperto da tempo, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza su disposizione della Procura. In manette è finito un uomo di 55 anni, ex marito della vittima.

Dai maltrattamenti all'investimento

Ad arrestarlo sabato mattina sono stati gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Monza, guidati dal vicequestore Francesco Garcea. Le prime denunce presentate dalla donna, cittadina italiana di 42 anni, ormai separata dall'uomo con cui ha due figli, risalgono al 2015. Maltrattamenti in alcuni casi culminati con percosse (senza che la vittima abbia mai fatto ricorso alle cure del pronto soccorso) e continue minacce, con telefonate, messaggi e appostamenti mentre la 42enne usciva o rientrava a casa. L'ultimo episodio, che ha fatto finire la donna in ospedale con una prognosi di un mese, è avvenuto solo poco tempo fa.

Un pomeriggio di metà giugno, dopo l'ennesima accesa discussione della coppia, a Monza, secondo quanto reso noto dagli uffici della Questura l'uomo sarebbe risalito in macchina e mettendo in moto il veicolo avrebbe volontariamente colpito la donna che ha riportato una contusione alla gamba, finendo in ospedale. Medicata all'ospedale San Gerardo di Monza, è stata poi dimessa con una prognosi di trenta giorni. In seguito all'accaduto anziché prestare soccorso alla ex compagna, il 55enne si era poi allontanato. Ora si trova in carcere a Monza.