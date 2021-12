Si ferma all'alt, ma poi scappa e investe un agente: denunciato

Gli agenti della polizia di Stato intimano l'alt e l'automobilista si ferma al posto di blocco. Sembra tutto tranquillo fino a quando, improvvisamente, l'autista ingrana la marcia e fugge, investendo un poliziotto.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 14 dicembre a Monza. Una pattuglia del Reparto prevenzione crimine Lombardia della polizia di Stato era impegnata in un posto di blocco in viale Lombardia, in prossimità del Rondò dei Pini.

L'agente alza la paletta e ferma una Citroen Nemo. A bordo due uomini: il conducente di 45 anni, e il passeggero di 63 anni entrambi residenti a Cinisello Balsamo. Dopo aver inizialmente mostrato un atteggiamento collaborativo, improvvisamente l'autista si è dato alla fuga investendo il poliziotto che ha riportato una lesione al braccio destro. L'agente è stato trasportato in ospedale dove è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Nel frattempo sono partite le ricerche dei due uomini che, probabilmente, sentendosi braccati il giorno successivo si sono costituiti spontaneamente alla polizia di Stato di Monza e a quella di Cinisello Balsamo.

Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale