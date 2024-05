Investe un ragazzino e lo lascia privo di sensi in strada: "pirata" denunciata

Ha investito un ragazzino e si è allontanata lasciando il 17enne in mezzo alla strada, privo di sensi, senza fermarsi a prestare soccorso. Una donna di 21 anni, residente in provincia di Milano, ora è stata denunciata dalla polizia locale di Monza che in seguito al sinistro avvenuto lo scorso 27 aprile, ha chiuso il cerchio sulle indagini.

E insieme alle testimonianze sono state fondamentali anche le immagini rirpese dalle videocamere della zona che hanno consentito di rintracciate la "piarata della strada" a cui ora, in via cautelare, è stata ritirata la patente. La 21enne dovrà rispondere dei reati di omessa fermata e omissione di soccorso.

L'investimento

Erano da poco passate le 19 quando l'auto con la 21enne alla guida è passata in via Buonarroti. Sulla strada ha trovato un autobus e lo ha superato: durante la manovra di sorpasso però ha investito il minorenne che, a seguito dell'urto, è stato balzato a terra e ha perso i sensi. L'automobilista non si è fermata a soccorrere il giovane e si è allontanata in direzione della periferia.

Il 17enne è stato trasferito in ospedale e per le lesioni riportate ha avuto una prognosi di 30 giorni. Subito sono scattate anche le indagini che hanno permesso di rintracciare e denunciare la 21enne.