Investito da un'auto sulla Tangenziale Est: grave ragazzo di 27 anni

Stamattina 9 aprile poco prima delle 7 del mattino un giovane di 27 anni è stato investito sulla Tangenziale Est, nel tratto Agrate Brianza e Vimercate (in direzione Lecco). La dinamica dell'incidente non è chiara ma il ragazzo ha riportato ferite molto serie. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso e hanno trasportato il ragazzo con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sembrerebbero critiche. La polizia stradale è intervenuta per cercare di delineare la dinamica del fatto: secondo quanto appreso il giovane si stava muovendo a piedi sulla Tangenziale Est.