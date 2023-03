Tragedia in Brianza, uomo muore travolto da un treno lungo i binari

Dramma lungo i binari della ferrovia nella serata di martedì 28 marzo. A Lissone, all'altezza di via Sanzio, un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita lungo i binari dopo essere stato investito da un treno.

L'allarme, secondo le prime informazioni, è scattato pochi minuti prima delle 21.30 quando è giunta alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza una telefonata con la richiesta di soccorso per un uomo investito da un convoglio. A fermarsi è stato il macchinista di un treno merci in transito ma l'investimento potrebbe anche essere avvenuto prima. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Desio, alla poizia ferroviaria e ai vigili del fuoco si Lissone.

Purtroppo inutili i soccorsi: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per accertare l'identità della persona deceduta e per stabilire la dinamica dell'accaduto.