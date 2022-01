Porta l'Ipad rubato a sbloccare ma dentro trova la polizia: nei guai un giovane

Un Ipad rubato e un'indagine che grazie alle tracce del segnale del Gps del dispositivo e all'intuito degli agenti ha permesso di fermare per ricettazione un ragazzo proprio mentre stava per ritirare da un centro riparazioni il tablet che aveva portato a sbloccare. E' successo a Limbiate dove la polizia locale dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto avvenuto ai danni di un addetto di un punto vendita di corso Buenos Aires, a Milano, ha avviato le indagini che hanno permesso in poco tempo di recuperare il bottino.

L'Ipad è infatti stato rintracciato grazie a una applicazione di localizzazione proprio a Limbiate. E gli agenti hanno così passato al setaccio i centri di riparazione di telefonia presenti sul territorio. E proprio qui lo stesso pomeriggio si era recata una persona che, vedendo la perplessità del negoziante di fronte all'impossibilità di sbloccare in autonomia il dispositivo, era fuggita via. Alla fine il ragazzo aveva tentato di sbloccare l'Ipad in un altro negozio e qui lo hanno atteso al momento del ritiro gli agenti.

L'uomo è risultato essere un cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora, che è stato accompagnato presso la questura di Monza per il fotosegnalamento e la comparazione delle impronte digitali. L'uomo è risultato già noto alle forze dell'ordine con un altro alias e a suo carico sono emersi diversi precedenti penali e di polizia tra cui furto, ricettazione, spaccio di stupefacenti, false dichiarazioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale in diverse zone del Nord Italia.

In seguito all'episodio limbiatese è stato emesso un ordine di espulsione dal territorio italiano con effetto immediato.