Ivana e Claudia, oltre un secolo di record in due: le due super atlete della Brianza

Oltre un secolo in due se si guarda agli anni e uno stile senza pari, con una lunghissima sfilza di traguardi da record. Regine di cuori con un cuore da maratonete, le atlete senza tempo del Racing Team Affari&Sport Ivana Iozzia e Claudia Gelsomino tornano a stupire sulla distanza con due prestazioni che vanno oltre l’età e brillano all’ultima edizione della New York City Marathon di domenica 5 novembre e della Valencia Marathon di domenica 3 dicembre. Le protagoniste delle due imprese sono Ivana Iozzia e Claudia Gelsomino.

Ivana, la prima italiana a tagliare il traguardo della maratona di New York

Classe 1973, Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini) per il suo 50° compleanno si è regalata un sogno tagliando il traguardo in quattordicesima posizione assoluta, prima SF50 e prima italiana dell’ultima edizione della New York City Marathon con il crono di 2h41’16”. 10 maglie azzurre assolute, 4 nella corsa su strada e 5 nella corsa in montagna/trail, Ivana ha iniziato a correre per caso grazie ad un viaggio premio messo in palio dall’azienda per cui lavorava e che l’ha catapultata alla maratona di New York, dove, all’esordio, aveva fatto segnare un ottimo 2h48’. Da lì si è aperto il sipario su una grande carriera, nel palmares un primato personale di 2h34’07” sulla maratona, tre titoli italiani assoluti e innumerevoli podi, soprattutto nella corsa in montagna.

“Per ottenere questo risultato a New York ho raccolto tutte le mie energie e le ho investite in due periodi da un mese di allenamento a Livigno, un posto che sento come casa mia” – ha detto Ivana. “Chilometri su chilometri ma anche il tifo di tanti sponsor che mi hanno permesso di programmare questo viaggio e raccogliere i frutti di tanto lavoro. Voglio dire a chi ha un sogno di perseguirlo, di non arrendersi alle difficoltà ma trasformarle in spunti per il successo, la nostra forza è proprio nell’esperienza”, ha concluso Ivana che giovedì 7 dicembre sarà premiata per i meriti sportivi in occasione della “Serata degli Auguri” del Comune di Lurate Caccivio.

Claudia Gelsomino e il tempo record alla maratona di Valencia

Una carriera lunga 15 anni da master, sempre sulla cresta dell’onda, una combinazione imbattibile di impegno costante, grinta, caparbietà e talento, è Claudia Gelsomino (PBM Bovisio Masciago), di nuovo agli onori della cronaca grazie alla prestazione stellare all’ultima edizione della maratona di Valencia dove si è piazzata, di misura, prima SF50, pur essendo all’ultimo anno di questa categoria, con un ottimo 2h48’52”. Già Campionessa Italiana di Maratona nel 2014 a Milano, Claudia vanta il primato di 2h46’13” sulla distanza regina e innumerevoli podi ogni domenica oltre al primato italiano SF50 sui 10000m e sui 5 km su strada. Accanto a queste, anche due medaglie d’oro europee di categoria nella mezza e nella 10 km.

“Mi sono allenata bene per tornare su questa distanza dopo tre anni” – ha commentato Claudia – “Sono partita con l’ipotesi di chiudere la gara in 2h50’ ma poi ho capito che avevo una marcia in più e l’ho inserita al km 35. Ringrazio chi, standomi vicino, è uno stimolo ed un sostegno per queste imprese che amo proprio per la complessità. Ho ancora tanto da fare, è questa la promessa che faccio a me stessa” - ha concluso.