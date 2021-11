Il paese si mobilita per ritrovare il piccolo Theo

I proprietari di Theo sono disperati: dal 30 ottobre non hanno più notizie del loro dolcissimo jack russell di 5 mesi.

Sono subito iniziate le ricerche, non solo da parte della famiglia, ma anche di Said Beid il pet detective di Villasata noto per le sue straordinarie abilità nel recuperare animali scomparsi anche da mesi. Alle ricerche si sono uniti anche tanti semplici cittadini che, letto l'appello, durante le passeggiate per Villasanta e dintorni con il loro cane, monitorano l'eventuale presenza di Theo.

I social stanno facendo il resto. Sui gruppi Facebook di Villasanta e della Brianza sono state pubblicate le richieste di aiuto, con le foto di Theo - mascherina tricolore e due macchie nere sulla schiena - un cane dolcissimo e affettuoso con tutti.

Theo è sparito dall'interno del Centro Ippico mentre stava giocando con un altro cane.

"Lo stiamo cercando senza sosta - spiega Said -. Speriamo di portarlo a casa il prima possibile. Magari qualcuno, in buona fede, avendolo incrociato per strada lo ha avvicinato. Ma a casa c'è una famiglia che lo aspetta. La sua mamma, che viveva in simbiosi con lui, da quando non c'è più non mangia".

I proprietari di Theo hanno già allertato i veterinari della zona (il cane è dotato di microchip), il canile Fusi, l'Enpa di Monza. Presentata denuncia anche ai carabinieri e alla polizia.

Qualora qualcuno dovesse incrociarlo telefonare al numero 339.2519971.

I proprietari forniscono una ricompensa in caso di ritrovamento dell'amato Theo.