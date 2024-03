È morto Jeffrey Baby

Il trapper Jordan Jeffrey Baby (vero nome Jordan Tinti), 26 anni di Bernareggio (Monza-Brianza), è stato trovato morto suicida in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia, dove stava scontando una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata dall'odio razziale. Era stato arrestato nel mese di agosto del 2022 insieme a un altro trapper (Traffik), con l'accusa di avere rapinato un nigeriano di 42 anni presso la stazione ferroviaria di Carnate (Monza-Brianza).

Il ritrovamento di Jeffrey Baby, ormai senza vita, con una corda al collo, risale a martedì mattina. Qualche mese fa, il trapper era stato trasferito in una comunità pavese, dopo avere ottenuto l'affidamento terapeutico, ma poi il Tribunale di sorveglianza aveva sospeso la misura disponendo il rientro in carcere del 26enne. Prima, a gennaio e febbraio del 2023, il giovane aveva già tentato due volte di togliersi la vita, sempre mentre era detenuto. Dal carcere di Monza, in precedenza, era stato trasferito a Pavia per avere ricevuto minacce dagli altri detenuti.

La rapina a Carnate

Urlandogli "ti vogliamo ammazzare perché sei nero" e minacciandolo con due coltelli, Jeffrey Baby e Traffik avevano rapinato il 42enne nigeriano dello zaino e della bicicletta. Poi avevano lanciato lo zaino sui binari del treno e tagliato con i coltelli le ruote della bicicletta, filmando il gesto con i cellulari; infine avevano preso un treno in direzione Milano.

L'avvocato dell'uomo ha fatto sapere che chiederà l'autopsia. Nel 2019, a Napoli, era salito su un'auto dei carabinieri e aveva iniziato a saltare, mentre un amico lo filmava. Nello stesso anno aveva insultato sui social network l'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti dopo averlo incrociato dal vivo alla stazione di Monza, durante un servizio televisivo sullo spaccio di droga in città.