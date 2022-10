Josef, il 30enne che ha perso la vita nell'incidente a Vedano: lo ricordano amici e parenti

È Josef Romano il 30enne che ha perso la vita in seguito all'incidente dello scorso venerdì a Vedano al Lambro, in viale Cesare Battisti. Viveva e lavorava in Lombardia, a Carate Brianza, ma la famiglia è originaria di Gela e, come riporta Quotidianodigela.it, è stata colta da un lutto drammatico. Il trentenne è rimasto vittima di un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto. L’impatto con un’auto, a Vedano al Lambro, si è rivelato fatale. A nulla è servito il trasferimento all’ospedale monzese San Gerardo. Troppo profonde le ferite riportate e per lui non c’è stato niente da fare. Il decesso è avvenuto alcune ore dopo l’arrivo in ospedale.

Lo ricordano sui social parenti e amici, sconvolti dal dolore, scrive una cugina, Deborah, su Facebook: "Ancora fatico a credere a tutto questo, tu che sei volato via così presto, non posso crederci! Sono sicura che adesso stai benissimo. Ma ci mancherai cuginetto. Arrivederci!".

Tutta la comunità di Gela, ma anche gli amici brianzoli, si stringono alla famiglia e ricordano Josef come un bravo ragazzo. "Io l'ho conosciuto. Mi dispiace tanto. Riposi in pace", scrive un altro amico.