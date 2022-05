Kevin il cane dell'Arma che libera i parchi dalla droga

Con il suo fiuto infallibile ha trovato un pacchetto di hashish allo skate park di Seregno, facendo sequestrare la droga nascosta dietro un albero a pochi metri dagli scivoli e le altalene dove stavano giocando alcuni bambini. È un pastore tedesco Kevin, l'indomabile ed instancabile cane carabiniere in forza al gruppo cinofili di Casatenovo, il protagonista dell'ultima operazione speciale contro la movida messa in campo dagli uomini dell'Arma della compagnia di Seregno.

L'intervento poco prima di cena in via Nenni

Durante il servizio di controllo straordinario del territorio del weekend, attorno alle 19, i carabinieri della stazione di Seregno e i cinofili di Casatenovo si sono portati allo skate-park di Seregno, area attrezzata sia per i giovani skater, con un’apposita area attrezzata, che per i bambini, con giochi e scivoli e altalene. Mentre alcuni militari procedevano al controllo di un gruppetto di adolescenti, poco distante Kevin, l’unità cinofila dell’Arma già protagonista di numerose azioni alla stazione ferroviaria e nei parchi cittadini, ha fiutato nei pressi di un albero un marsupio nero dove all’interno sono stati trovate sigarette, cartine, filtri e, in un barattolo di vetro, 10 grammi di hashish e una dose di marijuana. I militari hanno quindi proceduto all’identificazione di tutti i presenti e al sequestro della droga che, formalmente non è stata attribuita ad alcuno dei presenti.