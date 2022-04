Il comune che regala il kit per fare plogging: correre e raccogliere rifiuti

Fare sport, correndo o camminando, e insieme al proprio benessere fisico avere a cuore l’ambiente. Il comune di Usmate Velate ha deciso di distribuire gratuitamente ai cittadini un kit composto da pettorina catarifrangente, guanti e sacchi come segno di concreta vicinanza a chi si impegna per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati. Il comune di Usmate Velate ha aderito al progetto Plogging di CEM Ambiente per promuovere la pratica sempre più diffusa a livello nazionale che consiste nella raccolta di piccoli rifiuti mentre si corre o si cammina, un modo nuovo per contribuire a tenere pulito il nostro paese mentre si fa esercizio fisico.

In particolare, tutti i cittadini che intendono ritirare il proprio kit potranno farlo in modo totalmente gratuito e autonomo recandosi in Municipio previo appuntamento telefonando al numero 039 6757037 o inviando una email all’indirizzo lucia.penati@comune.usmatevelate.mb.it. Una volta ritirato il kit, ciascuno potrà in qualunque momento della settimana contribuire a rendere il territorio ancora più vivibile, raccogliendo ciò che – purtroppo – altri hanno gettato deturpando aree verdi e spazi pubblici.

“Un’iniziativa che a Usmate Velate era sorta spontaneamente già da alcuni mesi, alla quale ora il Comune ha scelto di dare il proprio fattivo contributo grazie al supporto di CEM Ambiente – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore all’Ambiente Valeriano Riva – A fronte di una ristretta minoranza che ancora non comprende la necessità di tutelare il territorio in cui viviamo, riscontriamo un sempre maggior numero di persone, di ogni età, disposte a contribuire alla pulizia del nostro paese. Il plogging permette di unire una camminata, o una corsa, alla raccolta di piccoli rifiuti che possono trovarsi nell’erba, a bordo strada, vicino ad un gioco per bambini. Da oggi chiunque potrà farlo ricevendo un sostegno dal Comune”.

CEM Ambiente ha proposto l’opportunità di un kit gratuito a tutti i residenti dei Comuni associati, Usmate Velate ha immediatamente colto l’opportunità offrendola sul territorio ai propri cittadini. A vantaggio di tutti, quanto raccolto durante il plogging potrà essere inserito nell’apposito sacco verde che fa parte del kit gratuito ed esposto il venerdì mattino, in occasione del ritiro del rifiuto secco indifferenziato.