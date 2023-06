L'appartamento monzese trasformato in un pollaio abusivo

Il cattivo odore di escrementi arrivava fino al pianerottolo. E il viavai di persone che uscivano con delle scatole e dei volatili al seguito da quella abitazione aveva insospettito i residenti. C’è chi nel proprio appartamento ha cani, gatti, conigli e criceti. E chi, a Monza, aveva rinchiuso polli, galline e quaglie per rivenderli per destinarli all’uso alimentare.

E’ questa la scoperta fatta dai giorni scorsi dalla polizia di Stato a Monza e denunciata ora anche dall’Enpa che ha preso in custodia gli animali sequestrati. In un appartamento sito al pianterreno di un condominio monzese, infatti, un 45enne originario dello Sri Lanka, tra escrementi e odori nauseabondi che avevano invaso anche il pianerottolo, deteneva numerosi volatili e pollame, che acquistava da una fattoria bergamasca per poi rivenderli ai suoi connazionali per essere macellati e mangiati. Il tutto, ovviamente, in modo del tutto abusivo e senza il minimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma soprattutto senza tener in alcun conto il benessere degli animali oggetto di questo commercio.

La scoperta

La scoperta è stata fatta dalla Polizia di Stato il 5 giugno in seguito alla segnalazione fatta da un inquilino dello stesso immobile che si era insospettito per quello strano viavai di scatoloni da un appartamento di Monza e per il cattivo odore che proveniva dallo stesso appartamento. In quegli scatoloni, infatti, gli agenti di polizia hanno rinvenuto diversi volatili: in uno 10 quaglie, in un altro 2 galli e nel terzo 8 polli, appena acquistati, stando a quanto riferiva il cingalese, da un suo connazionale per 51 euro. Una volta entrati nell’appartamento la scoperta: un vero e proprio allevamento abusivo di capi di pollame, con altre decine di volatili tra polli, galline e quaglie, tutti rinchiusi in scatole di cartone. In totale, all’interno dell’appartamento, sono stati trovati altri 39 esemplari, suddivisi in 5 scatole di imballaggio diverse: una scatola 10 quaglie, un’altra 10 polli, una 8 galline, un’altra scatola con altre 8 galline ed infine una scatola con 3 polli.

I poliziotti, riscontrata l’attività commerciale abusiva di vendita di animali vivi tipo pollame, oltretutto esercitata in un’abitazione privata in violazione delle norme igienico-sanitarie oltre che in condizione di maltrattamento degli animali, hanno denunciato il proprietario dell'appartamento e fatto immediatamente intervenire sul posto l’ATS veterinaria di Besana Brianza che, dopo avere messo sotto sequestro gli animali, li ha fatti prelevare consegnandoli all’ENPA.