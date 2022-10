L'auto con 9mila euro e il vano nascosto per la droga: esce dal carcere ma non finiscono i guai

Era stato arrestato dopo essere stato sorpreso a bordo di un'auto, lungo l'autostrada, con 9mila euro in contanti e 100 grammi di resinsa di hashish ed era finito in carcere a Monza. Domenica, dopo essere uscito dalla casa circondariale dopo aver scontato una pena di un anno e sei mesi di reclusione per spaccio in concorso, ha dovuto fare i conti con un altro provvedimento.

Per l'uomo, un cittadino marocchino di 32 anni, irregolare in Italia da cinque anni, il questore Marco Odorisio ha disposto il collocamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino di un cittadino marocchino 32enne condannato per traffico di stupefacenti. Nel 2017 la polizia stradale di Seriate lo aveva sorpreso con quasi 10mila euro in banconote di cui l'uomo, insieme ai complici, non aveva saputo giustificare la provenienza. Con l’aiuto dell’unità cinofila, in un’intercapedine della scocca posteriore del bagagliaio, i poliziotti avevano trovato un involucro contenente circa 100 grammi di resina di hashish e avevano proceduto all’arresto dei tre uomini.

Dall’esame delle banche dati era emerso che il cittadino marocchino, oltre a precedenti per violazione delle norme in materia di immigrazione, era stato condannato nel 2017 alla reclusione di un anno e otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti. Successivamente ammesso agli arresti domiciliari, non ne aveva rispettato le prescrizioni, motivo per cui veniva condannato a ulteriori nove mesi di reclusione per evasione e ricondotto in carcere.

Ora, dopo la scarcerazione, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza e poi è stato accompagnato a Torino. Il 32enne sarà trattenuto a Torino per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.