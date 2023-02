L'eccellenza monzese che ha incontrato il presidente Mattarella

I rappresentanti dei soci portatori di interessi originari del nuovo Irccs San Gerardo dei Tintori hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro importante quello che si è svolto oggi, martedì 21 febbraio, a Roma e durante il quale il professor Andrea Biondi (direttore scientifico Irccs San Gerardo dei Tintori) ha ricevuto il grado onorifico di Grande Ufficiale.

La nascita del nuovo Irccs di Monza è il punto di arrivo di quarant'anni di attività di ricerca e cura nell’area della pediatria e frutto di una collaborazione tra privato non profit (la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e la Fondazione Tettamanti) ed ente pubblico (l’ospedale di Monza Asst Monza San Gerardo) che è riuscito a realizzare un «sistema» unico in Italia. Motore dell’alleanza tra pubblico e privato no profit è il Comitato Maria Letizia Verga, associazione di genitori che in oltre 40 anni ha sviluppato e sostenuto innumerevoli attività finalizzate allo studio e cura delle leucemie infantili, ha promosso la nascita della Fondazione Tettamanti e dell’omonimo centro di ricerca, della Fondazione MBBM e ha realizzato nel 2015 attraverso una raccolta fondi dedicata il Centro Maria Letizia Verga, dove il presidente Mattarella si era recato in visita lo scorso settembre del 2018.

“Questo è un risultato importante che abbiamo desiderato condividere con il nostro amato presidente Mattarella", ha affermato Luigi Roth, presidente della Fondazione Tettamanti, esprimendo anche il profondo ringraziamento a Regione Lombardia e al presidente Attilio Fontana che hanno fortemente voluto e supportato questo progetto.

All'incontro con il capo dello Stato erano presenti: Mannuccio Mannucci (presidente della Fondazione MBBM), Giuseppe Masera (ex direttore della Clinica pediatrica San Gerardo di Monza e cofondatore del Comitato Maria Letizia Verga), Giovanni Verga (presidente e fondatore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino), Luigi Roth (presidente Fondazione Tettamanti), Silvano Casazza (direttore generale Irccs San Gerardo dei Tintori), Andrea Biondi (direttore scientifico Irccs) San Gerardo dei Tintori), e Mauro Gallavotti (amministratore delegato Fondazione Tettamanti e consigliere Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma).