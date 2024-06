L’edificio abbandonato di Monza dove si spacciava droga: arrestato un uomo

Uno stabile abbandonato, ormai terra di nessuno dove si spacciava droga. La polizia locale di Monza mercoledì ha arrestato un 34enne di origine marocchina, sorpreso dopo aver venduto una dose a un cliente. Per l’uomo sono scattate le manette.

Il blitz antidroga

A entrare in azione sono stati gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale (N.O.S.T.) e dell’unità cinofila nell’edificio abbandonato tra via Galvani e via Pacinotti.

Dopo diversi appostamenti nella zona dove erano stati più volte segnalati dai cittadini e dal controllo di vicinato viavai sospetti, gli agenti hanno individuato il presunto responsabile di un giro di spaccio. Il personale era sempre riuscito solo a fermare persone in possesso di droga per uso personale e non il responsabile dello spaccio che riusciva sempre a nascondersi tra gli edifici abbandonati. Mercoledì però non è stato così. Dopo aver intercettato un acquirente mentre lasciava lo stabile, il personale del N.O.S.T. e l’unità cinofila sono entrati nell’edificio, mentre altri agenti presidiavano lo stabile controllandone ogni possibile uscita, riuscendo a individuare il 34enne e arrestarlo. L’operazione ha coinvolto 3 pattuglie con 3 ufficiali e 4 operatori.

L’uomo si trova ora in carcere a Monza dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice. “Questo arresto – osserva l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – è l’esito di un lungo lavoro d’osservazione e presidio del territorio, a dimostrazione di come le forze di Polizia Locale siano costantemente impegnate, in ogni loro operazione, nel garantire sicurezza e legalità”.