L'impressionante incendio di cinque capannoni a Concorezzo: le immagini

La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo la mezzanotte da una zona industriale di Concorezzo: in un complesso industriale in via Primo Maggio stavano bruciando diversi capannoni. Oltre sessanta i vigili del fuoco al lavoro, senza sosta, da oltre 14 ore. E l'intervento proseguirà per tutta la giornata con le operazioni di spegnimento e durante la notte.

Le immagini, riprese dai vigili del fuoco, mostrano l'evoluzione del rogo che ha danneggiato cinque aziende e una superficie di circa 5mila metriquadrati.

A bruciare sono state le sedi di più aziende dislocate nel complesso: distrutte dalle fiamme una azienda di forniture per ristoranti, una di computer poi un deposito di pneumatici, una ditta di pulizie e una officina. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Nessun ferito ma i danni paiono essere ingenti.

Venerdì mattina è stato attivato anche il monitoraggio dell'aria per le rilevazioni di eventuali inquinanti: al momento non sono emerse particolari criticità ma si attendono gli esiti dei campionamenti di Arpa.