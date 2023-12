L'uomo sorpreso con le piastrelle sul camion: rischia una multa fino a 26mila euro

Viaggiava a bordo di un autocarro carico di macerie e piastrelle smantellate che doveva smaltire ma non era autorizzato a farlo. Ed è scattata una multa e al sequestro del mezzo.

Il controllo è scattato nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre, a Brugherio. Gli agenti della polizia locale impegnati in un controllo stradale, in viale Lombardia, hanno fermato un autocarro Rokiskis Gaz condotto da 57enne residente a Cologno Monzese, che stava trasportando delle macerie. A seguito di una verifica è emerso che il veicolo risultava intestato ad una azienda di Cologno Monzese, che non risultava regolarmente iscritta all'albo della Gestione Nazionale dei rifiuti.

Ed è scattata una segnalazione per le violezioni del Testo Unico dull’Ambiente che prevede quale sanzione penale l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 oltre al sequestro penale del veicolo. L'uomo è stato anche denunciato.