"La piazza appena riqualificata in mano agli incivili"

Vandali e incivili in azione in piazza Santa Caterina. La nuovissima piazza monzese davanti alla chiesa di Cederna al centro di atti vandalici e di abbandono dei rifiuti. L'ultimo episodio nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre quando è stato abbattuto un palo, danneggiata una parte dell'ingresso del parcheggio e sdradicato un panettone che poi è finito dall'altra parte della carreggiata.

La denuncia arriva da un residente. "Non ne possiamo più - spiega -. Quella piazza che era tornata finalmente degna di questo nome adesso è alla mercé dei vandali. La sera, soprattutto nel fine settimana, c'è caos fino a tardi. Settimana scorsa è dovuta intervenire anche l'ambulanza perché un uomo si era sentito male". Ma oltre ai problemi di decibil la zona soffre anche di problemi di pulizia. "Non so perché ma questa parte del quartiere è stata scambiata per una discarica a cielo aperto - prosegue -. Non è la prima volta che incrocio persone che tranquillamente scaricano il loro sacchetto dei rifiuti domestici nel cestino, o a terra. Come se nulla fosse. Oltre alle numerose deiezioni non raccolte. Qui servono controlli seri".

Poi il problema del parcheggio di fronte al minimarket. "Viene utilizzato anche come cimitero delle auto senza assicurazione. Mi spiace tanto constatare che Cederna e Cantalupo non abbiano ancora cambiato ritmo, come era stato promesso in campagna elettorale" conclude.

Il sindaco Paolo Pilotto recentemente ha annunciato che tra le aree della città dove si stava pensando di incrementare i controlli anche serali c'era anche la zona di Cantalupo.